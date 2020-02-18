Адвокат осужденного по делу «Сети»* подал апелляцию на приговор

Адвокат Максима Иванкина, осужденного в Пензе по делу террористической организации «Сеть»*, Константин Карташов подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ранее также заявления об обжаловании приговоров направили в суд защитники других четырех фигурантов данного дела — Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова.

Карташов подчеркнул, что «повторная жалоба будет обширной, с учетом мотивировочной части приговора».

Ранее Дмитрий Пчелинцев, обвиняемый в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия, получил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Илье Шакурскому, проходившему по тем же статьям, дали 16 лет заключения, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Остальные пять фигурантов осуждены за участие в террористическом сообществе. Андрею Чернову назначили 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет. Василия Куксова осудили на 9 лет колонии общего режима, а Арман Сагынбаев получил заключение сроком на 6 лет.

Версия, выдвинутая гособвинением, была поддержана судом. Речь идет о предположении, что «Сеть» являлась межрегиональной террористической организацией, которую создали в 2016 году. В нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семерых фигурантов дела «Сети»* приговорили к заключению в колонии

— Страйкбол во имя анархии: как наказали фигурантов дела «Сети»*