В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовящих теракты

В Алма-Ате были задержаны два экстремиста, планировавших террористические акты в местах массового скопления людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета национальной безопасности (КНБ).

По данным комитета, подозреваемых задержали 14 февраля, они арестованы.

Сотрудники КНБ провели следственные действия по месту проживания подозреваемых, были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

По данным следствия, задержанные готовили теракты в Казахстане, в том числе в местах массового скопления людей.

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.