Разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17

Крушение малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года произошло в районе, где не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом говорится в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Согласно документу, самолет выполнял полет вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1». Отмечается, что письмо разведки было направлено голландской прокуратуре 21 сентября 2016 года.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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