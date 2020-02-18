Разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17

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На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Крушение малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года произошло в районе, где не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом говорится в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Согласно документу, самолет выполнял полет вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1». Отмечается, что письмо разведки было направлено голландской прокуратуре 21 сентября 2016 года.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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