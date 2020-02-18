Суд в Париже оставил россиянина Винника под стражей

Россиянин Александр Винник остался под стражей по решению апелляционного суда Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Судьи считают, что такая мера необходима для того, чтобы «сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками».

Отмечается, что защита Винника будет подавать кассационную жалобу в связи с решением суда.

По словам адвоката россиянина Зои Константопулы, принятое решение суда было заранее согласовано. Она добавила, что история дела Винника складывается из «серии предопределенных решений».

«Мы не можем считать этот трибунал независимым и беспристрастным», — выразила мнение адвокат.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию.

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