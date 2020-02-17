В Москве в понедельник ожидается до +4°C

В Москве в понедельник, 17 февраля, ожидается облачная погода, а также небольшие осадки. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днем воздух прогреется до +2°C — +4°C. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а местами возможны порывы в 15-20 м/с.

Также вечером температура воздуха останется такой же. Скорость ветра уменьшится до 5-10 м/с с порывами в 12-17 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.