В Ленинградской области при пожаре погибли женщина и четырехлетний мальчик

Следственный комитет России сообщает, что обнаружены тела 26-летней женщины и четырехлетнего ребенка, погибших при пожаре в садоводческом массиве Ленинградской области, передает РИА «Новости».

По версии следствия, погибшие находились в гостях у знакомого 35-летнего мужчины.

Как стало известно, пожар начался вечером 14 февраля, когда все спали.

«Мужчина смог выбраться из горящего дома. С ожогами различных частей тела он доставлен в медицинское учреждение. Женщину с ребенком спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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