В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Уточняется, что предупреждение действует до вторника 12.00 18 февраля.

Также поясняется, что предупреждение введено из-за ветра порывами до 15-20 м/с.

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В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности