Снаряд времен ВОВ обнаружен в посылке на вокзале в Москве

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Предмет был обнаружен в посылке в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при вокзале, заявили в экстренных службах.

В настоящее время находившиеся в помещении люди эвакуированы, ожидается прибытие кинологов.

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