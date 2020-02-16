Снаряд времен ВОВ обнаружен в посылке на вокзале в Москве
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Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружен на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
Предмет был обнаружен в посылке в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при вокзале, заявили в экстренных службах.
В настоящее время находившиеся в помещении люди эвакуированы, ожидается прибытие кинологов.
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