Мантуров считает российский ОПК самым мощным в мире по объемам производства

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера-министра промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и военной техники диктует геополитическая обстановка в мире.

Мантуров также сообщил, что в 2025 году на космодроме Восточный начнется создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщал, что российский оборонно-промышленный комплекс в этом году в разы увеличил выпуск оружия и техники.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию ОПК.

Ранее Путин заявил, что оборонные предприятия обеспечены заказами на годы вперед.