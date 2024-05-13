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В Карелии неизвестный поджег военкомат

В Карелии неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата

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Shutterstock

В Карелии подожгли военный комиссариат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Суоярви. По данным источника, неизвестный подошел к военкомату на улице Победы, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание и быстро скрылся с места происшествия.

В результате огонь быстро потух, каких-либо серьезных повреждений он нанести не успел. Позже охранница обратила внимание на трещину на стекле. Помимо этого на раме остались следы от копоти.

На данный момент правоохранители разыскивают поджигателя. Они проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Хабаровске мужчина поджег комиссариат. Он принес к зданию две бутылки с зажигательной смесью и бросил в здание. Помимо этого, выяснилось, что он рисовал на триколорах символы, напоминающие нацистские. По данным источника, россиянин не хотел быть призванным в зону СВО. В результате за свои действия мужчина лишился свободы на 15 лет.

Ранее пермяка осудили на десять лет за приготовление к поджогу военкомата.

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