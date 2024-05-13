Стали известны подробности удара ВСУ по Краснодону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные использовали не менее трех ракет. Марочко отметил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания. После удара в небо поднялся плотный столб серого дыма.

На месте работают службы МЧС. Принимаются меры по эвакуации людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется.

Дорога в город Краснодон перекрыта, проехать можно по объездной трассе: город Молодогвардейск — поселок Таловое — село Верхнешевыревка — город Краснодон.

До этого сообщалось, что город Стаханов в ЛНР в ночь на 11 мая попал под обстрел украинской армии, в результате него повреждения получил детский парк аттракционов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.