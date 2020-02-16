Источник назвал хулиганство причиной поножовщины в храме в Москве

Правоохранительные органы рассматривают хулиганство в качестве предварительной причины нападения мужчины с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По предварительной версии полиции, нападавший действовал из хулиганских побуждений, заявил источник. Он добавил, что в настоящее время мужчина задержан, правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на прихожан храма во время службы. В результате были ранены два человека.

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