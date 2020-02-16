Священник рассказал о поножовщине в московском храме

Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы протоиерей Кирилл Сладков сообщил подробности о поножовщине, произошедшей во время службы 16 февраля, передает РЕН ТВ.

Сладков рассказал, что в алтарь забежал мужчина в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках, слушая музыку.

По словам протоирея, он с помощником подошел к нему узнать, что случилось. В этот момент мужчина достал нож и нанес ножевое ранение помощнику настоятеля. После этого все присутствующие в алтаре попытались остановить нападающего, тогда он нанес два ножевых ранения другому коллеге Сладкова.

Протоирей добавил, что один из пострадавших получил ранение в руку, другой — в плечо.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии.

В настоящее время его везут в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Липецкой области во время службы напал на людей в храме в центре Москвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме