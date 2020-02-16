В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что злоумышленник ранил двоих человек.

Также отмечается, что нападение он совершил прямо возле алтаря.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Волк добавил, что пострадавшие направлены в медучреждения для оказания помощи.