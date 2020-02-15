При стрельбе в Берлине погиб один человек
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Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщает портал Local.
Отмечается, что ЧП произошло возле концертно-спортивного зала «Темподром», в котором проходило турецкое комедийное шоу «Güldür Güldür Show», в районе Кройцберг. Посетители шоу были эвакуированы.
В результате инцидента также пострадали четыре человека, некоторые из них — в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, стрелявших было несколько, они скрылись с места преступления. Полицией организованы поиски.
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