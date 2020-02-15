Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому осужденным грозят повышенные штрафы в случае нарушения порядка отбывания наказания. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ» предусматривает дисциплинарный штраф в качестве наказания в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Отмечается, что целью инициативы является улучшение системы и порядка применения дисциплинарного воздействия на осужденных с учетом соразмерности взыскания дисциплинарному проступку.

Кроме того, предполагается, что повышенные штрафы помогут осуществить и задачи уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осужденных, а также регулировать порядок и условия исполнения и отбывания наказаний.

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