В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Гидрометцентр продлил до вечера воскресенья, 16 февраля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Уточняется, что предупреждение действует до 21.00 16 февраля.

Также поясняется, что «желтый» уровень погодной опасности введен из-за гололедицы.

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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности