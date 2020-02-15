NHK: Япония испытает лекарства от ВИЧ для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Японии намерено начать клинические испытания лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для лечения коронавируса нового типа, сообщает телеканал NHK.

Японские врачи решили проверить сообщения Таиланда об эффективности данного лекарства при лечении коронавируса, говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что правительство планирует выделить около $3,2 млн на клинические испытания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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