Снег и гололедица ожидают Москву в выходные

В выходные, 15 и 16 февраля, в российской столице ожидаются небольшой снег и гололедица. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, в субботу будет облачно, преимущественно без осадков. Местами на дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Температура воздуха днем составит до +2°С, а ночью до -4°С.

В воскресенье москвичей также ожидает гололедица и пасмурная погода, но с небольшими осадками в виде снега. Столбики термометра поднимутся до +3°С днем. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 0°С до +2°С. Также 16 февраля возможно усиление ветра, местами до 20 м/с.

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