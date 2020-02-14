Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в прокуратуре региона.

Как отмечается, во владении родителей замглавы ГИБДД находятся 31 объект недвижимости. Их общая стоимость — 63 млн рублей. При этом заместитель начальника регионального управления ГИБДД участвовал в заключении семи сделок на сумму свыше 23 млн рублей.

В прокуратуре подозревают, что жилье было приобретено на незаконные доходы, так как нет доказательств, что доходы родителей замначальника настолько высоки, что они могли позволить себе покупку такого количества жилья.

В связи с этим прокурор подал иск, чтобы 22 объекта недвижимости изъяли у замначальника ГИБДД региона в пользу государства.