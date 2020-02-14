Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
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Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
«В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребенка», — говорится на Youtube-канале Следственного комитета РФ.
12 февраля в подземном переходе рядом с метро нашли младенца. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Позднее Следственный комитет сообщил о задержании 29-летней предполагаемой матери и о возбуждении уголовного дела.
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