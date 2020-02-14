В РФ зарегистрирована российская тест-система для определения коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на российскую тест-систему для определения коронавируса при помощи метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, соответствующий документ был направлен в службу по надзору 11 февраля. Систему разработала ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что эксперты из Китая подтвердили высокую эффективность российской системы во время визита делегации из РФ в КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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