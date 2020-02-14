С находящегося на карантине японского судна эвакуировали первую группу пожилых людей

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали первую группу людей старше 80 лет, у которых не обнаружено заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус. На борту находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

По данным агентства, пожилых людей должны расселить в специально подготовленном для этого общежитии одного из местных вузов.

Точное число эвакуированных пока не уточнялось. Однако ранее сообщалось, что в первую группу должны войти около 10 человек.

В настоящее время общее число зараженных на лайнере составляет 219 человек, россиян среди инфицированных нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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