Пассажирам лайнера Westerdam разрешили высаживаться на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которое до этого отказались принимать в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали сходить на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. Об этом пишет газета Khmer Times.

Отмечается, что им разрешили это сделать после того, как у всех 20 человек с борта судна, у которых были взяты анализы на коронавирус нового типа, инфекцию не нашли.

Как сообщает японский телеканал NHK, пассажиры поедут в столицу Камбоджи — Пномпень, откуда их отправят в свои родные страны.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту лайнера находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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