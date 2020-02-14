Число зараженных коронавирусом за пределами КНР перевалило за 500 человек

Число заболевших коронавирусом нового типа за пределами Китая преодолело отметку в 500 человек. Об этом сообщает китайский государственный телеканал CGTN.

По имеющимся данным, пока зафиксировано свыше 63 тысяч подтвержденных случаев заражения инфекцией.

Согласно сведениям телеканала, 505 человек, у которых подтвердили коронавирус, находятся вне Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, от коронавируса в Китае скончались 1371 человек.

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