В ВОЗ предупредили, что алкоголь не спасет от заражения коронавирусом

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что употребление любого вида алкоголя не поможет предотвратить заражение новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, распитие спиртных напитков, наоборот, может сделать только хуже.

«Употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению», — сказал Язаревич.

Он отметил, что что наиболее эффективной мерой личной защиты является соблюдение рекомендаций ВОЗ по гигиене, в частности пищевых продуктов.