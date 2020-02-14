В ВОЗ предупредили, что алкоголь не спасет от заражения коронавирусом
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что употребление любого вида алкоголя не поможет предотвратить заражение новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, распитие спиртных напитков, наоборот, может сделать только хуже.
«Употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению», — сказал Язаревич.
Он отметил, что что наиболее эффективной мерой личной защиты является соблюдение рекомендаций ВОЗ по гигиене, в частности пищевых продуктов.