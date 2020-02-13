В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности будет держатся до субботы, 15 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 12.00 часов.

Уровень погодной опасности продлен из-за гололедицы и «прочих опасностей».

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