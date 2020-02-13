В Ростове-на-Дону приговорили к колонии доктора наук по делу о госизмене
close
Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима россиянина Алексея Темирева по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, Темирев является доктором технических наук.
До вынесения приговора он проживал в Новочеркасске.
Россиянин признан виновным по статье 275 УК России («Госизмена»). Ему дали семь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.
В качестве дополнительного наказания ученому также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.
Приговор вступил в силу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Гость на свадьбе: супругов из Калининграда обвинили в госизмене
— Адвокат арестованного за госизмену россиянина рассказал о его деятельности