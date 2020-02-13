В Ростове-на-Дону приговорили к колонии доктора наук по делу о госизмене

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима россиянина Алексея Темирева по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, Темирев является доктором технических наук.

До вынесения приговора он проживал в Новочеркасске.

Россиянин признан виновным по статье 275 УК России («Госизмена»). Ему дали семь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания ученому также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.

Приговор вступил в силу.

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