Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
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Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яны Даньковой из-за отказа ее везти, рассказал причины такого поведения девушки. Об этом сообщает РЕН.
Он заявил, что машина была вызвана на адрес в Одинцово. Девушка спустилась через семь минут после приезда автомобиля.
Водитель добавил, что Данькова начала возмущаться добавленной суммой за ожидание пассажира.
«Если вы не хотите платить эти деньги, не надо - не платите», — сказал он.
После этого девушка начала кричать, а также бить водителя, тогда таксист стал записывать видео.
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