ФСИН проверит появившиеся фото с застолья с осужденным за убийство Немцова Дадаевым

По факту публикации в сети фотографий с застолья в колонии для силовиков, где также находился приговоренный к 20 годам за убийство политика Бориса Немцова экс-сотрудник МВД Заур Дадаев. Об этом РИА «Новости» рассказала глава пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области Ольга Хинданова.

Отмечается, что снимок был размещен в сети в июле 2018 года. На кадрах видно, как мужчины сидят за праздничным столом. Предположительно фотографии были сделаны в иркутской колонии №3.

Хинданова уточнила, что проверка должна выявить автора фотографий, а также место, где они были сделаны. Кроме того, в ходе проверки планируется выяснить, использовались ли находящимися в колонии интернет и мобильные телефоны.

Она добавила, что заключенные имеют право посещать помимо столовой кафе, которое также находится на территории колонии. Там они с разрешения могут отмечать мероприятия.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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