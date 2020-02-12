Крикнувший «Жизнь ворам» на банкете следователь из Тюмени объяснился
Член Следственного управления СК России по Тюменской области Рафик Аглиуллин, который выкрикивал воровские лозунги на видео с банкета в честь повышения, объяснил свой поступок. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что ранее следователь опубликовал в социальных сетях ролик, на котором были слышны крики «АУЕ» (арестантский уклад един) и «Жизнь ворам».
Сам следователь заявил, что в момент записи видео находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому «нес шутки неуместно».
«Сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!». Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов», — уточнил Аглиуллин.
Он также принес извинения перед сотрудниками полиции.
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