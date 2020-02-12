Крикнувший «Жизнь ворам» на банкете следователь из Тюмени объяснился

Член Следственного управления СК России по Тюменской области Рафик Аглиуллин, который выкрикивал воровские лозунги на видео с банкета в честь повышения, объяснил свой поступок. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что ранее следователь опубликовал в социальных сетях ролик, на котором были слышны крики «АУЕ» (арестантский уклад един) и «Жизнь ворам».

Сам следователь заявил, что в момент записи видео находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому «нес шутки неуместно».

«Сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!». Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов», — уточнил Аглиуллин.

Он также принес извинения перед сотрудниками полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК начал проверку после видео с банкета следователя и криков «Жизнь ворам»

— В Кремле отреагировали на видео с банкета следователя с криками «Жизнь ворам»