В Калининграде женщина пожаловалась на видеокамеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в Минздрав по региону, а также в прокуратуру в связи с тем, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам женщины, видеокамера установлена прямо напротив кушетки.

Она отметила, что в Минздраве ответили, что консультация — это публичное место.

При этом, юристы, с которыми проконсультировалась женщина, сказали, что это незаконно.

В медучреждении заявили, что там не нарушают права пациентов.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что после данных сообщений в женской консультации организована доследственная проверка.