Свыше 43 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

Число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться. По последним данным, новым типом вируса заболели уже более 43 тыс. человек, гласят данные DXY.cn.

Продолжает расти и число выздоровевших от коронавируса. В настоящее время известно, что смогли излечиться почти 4,5 тыс. человек.

Общее число погибших от заболевания в мире составило 1018 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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