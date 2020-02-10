Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом
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Черемушкинский суд Москвы постановил заключить под стражу пранкера Кароматулло Джаборова (Kara.prank), задержанного по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, молодого человека отправят в СИЗО на два месяца.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», — уведомила судья Наталья Журавлева.
Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
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