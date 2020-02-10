Второй украинец заболел коронавирусом на круизном судне Diamond Princess

У еще одного украинца, находящемся на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле берегов Японии, обнаружен коронавирус нового типа. Об этом сообщает сайт NHK.

Как стало известно, всего на судне выявлено 66 новых инфицированных.

Отмечается, что по состоянию на понедельник, 10 февраля, среди них есть 45 японцев, 11 американцев, четыре австралийца, три филиппинца, один канадец, британец и два украинца.

До этого сообщалось, что коронавирусом заболел 20-летний украинец, который является членом экипажа судна Diamond Princess.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.

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