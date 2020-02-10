Песков прокомментировал приговор по делу «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин давал поручения проверить ход расследования по делу террористического сообщества «Сеть», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал все тщательно проверить на предмет соответствия закону. В данном случае иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», — заявил Песков.

Ранее фигуранты дела «Сети» были осуждены на сроки от 6 до 18 лет.

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— Фигуранты дела «Сети» осуждены на сроки от 6 до 18 лет