Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала декабря

Леус: ночь с 22 на 23 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 22 на 23 декабря в Москве стала самой морозной с начала декабря, температура опускалась до -10,7°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы — базовая метеостанция города зафиксировала первые двухзначные морозы», — сказал он.

По данным Леуса, минимальная температура менялась от -9,4°C на Балчуге до минус -10,9°C в Тушино, отметил Леус. В Подмосковье холоднее всего было в Сергиеве Посаде. Там зафиксировали -12,7°C, а теплее всего было в Серебряных Прудах, где термометр опускался до -7,5°C.

Леус отметил, что ближайшей ночью рекорд в столице может обновиться: по прогнозам синоптиков, температура в Москве опустится еще на 4-5 градусов.

В Москве 23 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура воздуха опустится до -11°C.

До этого доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег, столбики термометров покажут до −5°C, что создаст легкий мороз и добавит праздничной атмосферы. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода.

