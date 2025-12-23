На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала декабря

Леус: ночь с 22 на 23 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Ночь с 22 на 23 декабря в Москве стала самой морозной с начала декабря, температура опускалась до -10,7°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы — базовая метеостанция города зафиксировала первые двухзначные морозы», — сказал он.

По данным Леуса, минимальная температура менялась от -9,4°C на Балчуге до минус -10,9°C в Тушино, отметил Леус. В Подмосковье холоднее всего было в Сергиеве Посаде. Там зафиксировали -12,7°C, а теплее всего было в Серебряных Прудах, где термометр опускался до -7,5°C.

Леус отметил, что ближайшей ночью рекорд в столице может обновиться: по прогнозам синоптиков, температура в Москве опустится еще на 4-5 градусов.

В Москве 23 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и температура воздуха опустится до -11°C.

До этого доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег, столбики термометров покажут до −5°C, что создаст легкий мороз и добавит праздничной атмосферы. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода.

Ранее москвичам спрогнозировали «невероятные» погодные чудеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами