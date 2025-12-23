Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия — Африка

Руководство Экваториальной Гвинеи направило письмо президенту РФ Владимиру Путину о готовности принять саммит Россия — Африка. Об этом ТАСС рассказал посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

«У нас все есть. Мы каждый год проводим три-четыре таких мероприятия. <...> У нас все для этого есть, вся инфраструктура», — сказал посол.

Дипломат напомнил, что Экваториальная Гвинея уже проводила саммит Турция — Африка, Арабский мир — Африка, а также Латиноамериканские государства — Африка.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Вторая министерская конференция прошла с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.