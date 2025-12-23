На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия — Африка

Экваториальная Гвинея направила письмо о готовности принять саммит РФ — Африка
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Руководство Экваториальной Гвинеи направило письмо президенту РФ Владимиру Путину о готовности принять саммит Россия — Африка. Об этом ТАСС рассказал посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

«У нас все есть. Мы каждый год проводим три-четыре таких мероприятия. <...> У нас все для этого есть, вся инфраструктура», — сказал посол.

Дипломат напомнил, что Экваториальная Гвинея уже проводила саммит Турция — Африка, Арабский мир — Африка, а также Латиноамериканские государства — Африка.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Вторая министерская конференция прошла с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами