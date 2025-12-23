В «Ростове» назвали непонятной информацию о многомиллиардных долгах

Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Игорь Гончаров в интервью «Матч ТВ» заявил, что не понимает, откуда в СМИ взялась информация о многомиллиардных долгах.

По его словам, новости о проблемах дончан сравнимы с глупостями.

«Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — заявил Гончаров.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее стала известна реальная сумма долгов «Ростова».