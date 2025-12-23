На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охранник украл технику из центра для инвалидов из-за задержки зарплаты

В Татарстане охранник украл технику из реабилитационного центра для инвалидов
true
true
true

В Татарстане полиция задержала охранника реабилитационного центра для инвалидов, который похитил из учреждения технику на 220 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в одном из реабилитационных центров республики. 49-летний охранник, работавший в учреждении, во время дежурства похитил три проектора, телевизор и ноутбук. Общая сумма ущерба составила около 220 тысяч рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина после кражи сбы́л похищенную технику, а вырученные средства использовал по своему усмотрению. При задержании он не стал отрицать вину и дал признательные показания. На допросе подозреваемый пояснил, что работодатель не выплачивал ему зарплату и он решил таким образом компенсировать свои издержки. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже.

До этого на Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт. В суде он признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее пьяный россиянин устроил погром в кафе, украл шашлык и забыл, куда дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами