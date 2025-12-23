Охранник украл технику из центра для инвалидов из-за задержки зарплаты

В Татарстане полиция задержала охранника реабилитационного центра для инвалидов, который похитил из учреждения технику на 220 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в одном из реабилитационных центров республики. 49-летний охранник, работавший в учреждении, во время дежурства похитил три проектора, телевизор и ноутбук. Общая сумма ущерба составила около 220 тысяч рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина после кражи сбы́л похищенную технику, а вырученные средства использовал по своему усмотрению. При задержании он не стал отрицать вину и дал признательные показания. На допросе подозреваемый пояснил, что работодатель не выплачивал ему зарплату и он решил таким образом компенсировать свои издержки. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже.

До этого на Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт. В суде он признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее пьяный россиянин устроил погром в кафе, украл шашлык и забыл, куда дел.