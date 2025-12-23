Группировка войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяла под контроль село Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», близкий к группировке войск.

По данным канала, российские силы продолжают продвижение южнее Волчанска.

Накануне российские подразделения выбили украинских бойцов из населенного пункта Вильча в Харьковской области. Кроме того, военнослужащие группировки «Север» нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Целями для ударов стали места скопления украинских солдат вблизи населенных пунктов Рыжевка, Писаревка, Алексеевка, Бояро-Лежачи, Грабовское и Андреевка.

При этом в Харьковской области были поражены формирования трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Избицкое, Терновая и Рубежное. Потери противника на данном участке фронта, по данным Минобороны России, составили до 90 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и артиллерийская установка

Ранее военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ Харьковской области.