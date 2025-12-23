В Грузии отвергли восстановление дипломатических отношений с Россией

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2» отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии.

Премьер подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации», указал Кобахидзе.

«Пока будет продолжаться оккупация 20 процентов нашей территории, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно <...> восстановление дипломатических отношений», — сказал он.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию, а затем ввела войска в республику, в результате чего Цхинвал подвергся разрушениям. Сразу после этого Россия ввела войска в Южную Осетию и выдворила оттуда грузинские войска за пять дней. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

8 августа 2025 года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что администрация бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нанесла огромный ущерб национальным интересам республики, начав военные действия в августе 2008 года.

Ранее Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении.