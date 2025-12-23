Стало известно, как Киев попытается «испортить россиянам праздники»

Капитан Дандыкин: ВСУ копят БПЛА для ударов по России на Новый год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) копят беспилотники для масштабных ударов по России в новогодние праздники. С таким предположением выступил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что ВСУ копят беспилотники для [ударов в период] новогодних праздников. Сейчас от них не так много прилетало. Ну и база для производства у Киева сужается, по ним колошматят постоянно», — заявил Дандыкин.

Он предположил, что Киев попытается «испортить россиянам праздники». По его словам, «нашим ребятам из ПВО» придется «поработать». Дандыкин призвал «быть аккуратным», поскольку украинские дроны залетают даже в тыл.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно бдительность и боевая готовность ВС РФ должны быть доведены до наивысших пределов.

Поскольку российская армия имеет дело с инициативным и изобретательным противником, есть все основания полагать, что ВСУ в дни празднования Нового года и Рождества Христова готовят для Вооруженных сил России и инфраструктурных объектов в глубине РФ разные «подарки», предупредил он.

Ранее эксперт раскрыл, как ВСУ могут «подложить свинью» России под Новый год.