На видео попало, как автомобиль с людьми боком разбился в ДТП в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле на видео попало, как машины с людьми разлетелись в ДТП

В Йошкар-Оле автомобили разбились в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Йошкар-Ола. Происшествия».

«Момент вчерашнего ДТП попал на камеру» — говорится в публикации.

На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости боком влетает во встречный транспорт, от удара машины отбрасывает, а их детали разлетаются по проезжей части. На фото заметно, что на месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, что машины получили серьезные повреждения.

В результате аварии 20-летняя пассажирка, которая в момент столкновения находилась в Lada, получила травмы, несовместимые с жизнью.

