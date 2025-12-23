На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Архангельской области

В Архангельской области водитель успел выпрыгнуть из провалившегося под лед бензовоза
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Архангельской области

Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Архангельской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На 344-м километре автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень под лёд провалился автомобиль КАМАЗ (бензовоз), принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Транспортное средство было загружено топливом АИ-92 объёмом 10 м³», — сообщает ведомство.

Отмечается, что ледовая переправа на момент происшествия была официально открыта только для пешеходов. Водитель успел эвакуироваться из тонущего автомобиля.

До этого в Китае электрический седан Xiaomi SU7 во время работы функции автоматической парковки утонул в водоеме.

Известно, что инцидент произошел 7 декабря. Водитель остановил Xiaomi SU7 возле предполагаемого парковочного места и активировал интеллектуального помощника для автоматической парковки, однако система не учла перепад высот, в результате чего машина съехала в воду.

По данным местных СМИ, владелец транспортного средства потребовал компенсацию от производителя. При этом в руководстве пользователя Xiaomi прямо предупреждает, что перед активацией ассистента парковки водитель обязан убедиться в безопасности окружающей среды, в том числе в отсутствии резких перепадов и опасных уклонов.

Ранее кроссовер утонул в Новой Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами