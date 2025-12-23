В Архангельской области водитель успел выпрыгнуть из провалившегося под лед бензовоза

Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Архангельской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На 344-м километре автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень под лёд провалился автомобиль КАМАЗ (бензовоз), принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Транспортное средство было загружено топливом АИ-92 объёмом 10 м³», — сообщает ведомство.

Отмечается, что ледовая переправа на момент происшествия была официально открыта только для пешеходов. Водитель успел эвакуироваться из тонущего автомобиля.

До этого в Китае электрический седан Xiaomi SU7 во время работы функции автоматической парковки утонул в водоеме.

Известно, что инцидент произошел 7 декабря. Водитель остановил Xiaomi SU7 возле предполагаемого парковочного места и активировал интеллектуального помощника для автоматической парковки, однако система не учла перепад высот, в результате чего машина съехала в воду.

По данным местных СМИ, владелец транспортного средства потребовал компенсацию от производителя. При этом в руководстве пользователя Xiaomi прямо предупреждает, что перед активацией ассистента парковки водитель обязан убедиться в безопасности окружающей среды, в том числе в отсутствии резких перепадов и опасных уклонов.

