В Подмосковье автоподставщиков, похитивших миллионы у страховой, осудили на 12 лет

Shutterstock/FOTODOM

Суд в Подмосковье вынес приговор мужчинам, которых обвиняли в автоподставах. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, двое россиян меняли номера и детали, занимались подделкой документов и инсценировали аварии. После этого они обращались в банк, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом мужчинам дали 3,4 миллиона рублей.

Однако в какой-то момент один из сотрудников страховой обратил внимание на несостыковки в документах. После его обращения подозреваемых задержали.

Суд признал обоих виновными. Одного из них приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Второй получил пять лет и штраф 350 тысяч рублей.

До этого представители страховых компаний в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о местах, где мошенники чаще всего устраивают автоподставы. Среди таких локаций оказались нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. Помимо этого, автоподставщики могут «разыграть» массовое ДТП.

Ранее автоэксперт объяснил, как добиться компенсации за ущерб от попадания в яму.

