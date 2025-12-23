На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из регионов Украины повреждены объекты критической инфраструктуры

Под Черниговом после атаки ВС РФ повреждены объекты критической инфраструктуры
Thomas Peter/Pool/Reuters

В Черниговской области на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации региона Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«Ряд населенных пунктов все еще остается без света», — отметил он.

По словам Чауса, в настоящее время в регионе действует режим воздушной тревоги. Глава администрации области добавил, что в Новгороде-Северском поврежден энергетический объект.

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии.

Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Утром сообщалось о взрывах в Одессе, Черкассах и в городе Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины.

Новости Украины
