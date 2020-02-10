Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Петербурга
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу компании-оператора авиаузла - «Воздушные ворота Северной столицы».
Отмечается, что лайнер должен был выполнять рейс Санкт-Петербург — Екатеринбург.
Причиной экстренной посадки была названа техническая неисправность.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиры направлены в терминал Пулково.
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