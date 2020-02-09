Самолет Нью-Йорк — Лондон установил рекордное время перелета из-за шторма

Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский самолет сумел преодолеть маршрут за рекордное время — 4 часа 56 минут. Об этом сообщает Independent.

«Это самое быстро пересечение Нью-Йорка — Лондона», — говорится в публикации.

Однако в статистике не учитываются показатели сверхзвуковых самолетов.

Ранее рекордным временем считалось 4 часа 59 минут.

Отмечается, что рейсу удалось установить рекордное время благодаря шторму.

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