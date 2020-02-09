Самолет Нью-Йорк — Лондон установил рекордное время перелета из-за шторма
close
Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский самолет сумел преодолеть маршрут за рекордное время — 4 часа 56 минут. Об этом сообщает Independent.
«Это самое быстро пересечение Нью-Йорка — Лондона», — говорится в публикации.
Однако в статистике не учитываются показатели сверхзвуковых самолетов.
Ранее рекордным временем считалось 4 часа 59 минут.
Отмечается, что рейсу удалось установить рекордное время благодаря шторму.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Bild: Москва не дала разрешение на посадку самолета Германии из Уханя
— Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
— Очевидцы рассказали о ЧП с угрожавшей взорвать в Домодедово самолет пассажирке