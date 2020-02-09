Беременная женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в Китае
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Беременная женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в китайском городе Харбин, сообщает DXY.cn.
Женщину госпитализировали на 38-ой неделе беременности еще 30 января. В тот же день медики приняли решение провести кесарево сечение будущей матери.
Отмечается, что у жительницы Китая родилась здоровая девочка. Ребенка несколько раз (31 января и 2 февраля) проверяли на заражение коронавирусом, однако все результаты на выявление вируса были отрицательными.
«Девочка в хорошем состоянии», — отметили врачи.
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