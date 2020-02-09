Беременная женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в Китае

Беременная женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в китайском городе Харбин, сообщает DXY.cn.

Женщину госпитализировали на 38-ой неделе беременности еще 30 января. В тот же день медики приняли решение провести кесарево сечение будущей матери.

Отмечается, что у жительницы Китая родилась здоровая девочка. Ребенка несколько раз (31 января и 2 февраля) проверяли на заражение коронавирусом, однако все результаты на выявление вируса были отрицательными.

«Девочка в хорошем состоянии», — отметили врачи.

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